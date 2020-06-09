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- Tekirdağ'da otomobil kahvehaneye girdi
Tekirdağ'da otomobil kahvehaneye girdi
- İHA
- 09.06.2020 - 23:58
Edinilen bilgiye göre; Tekirdağ'da, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde sürücüsünün lokantadan paket servis yaptırmak için indiği hafif ticari araç, birkaç saniye sonra geri hareket etti.
ARAÇ, 200 METRE GERİ GİDİP KAHVEHANEYE DALDI
Yaklaşık 200 metre yolda geri geri hareketlenen araç, yoldan çıkarak bir kahvehaneye girdi.
Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kahvehanenin kapı ve camları kırılırken, araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'da otomobil kahvehaneye girdi- İZLE
"ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM"
Kazanın ardından konuşan kahvehane işletmecisi Ali Güreşçi, “Gece yarısı kontrolden çıkan bir araç mekanıma girmiş. Gelip baktığımda manzara karşısında şoke oldum, şaşkınlık içerisindeyim. Hasarımız büyük, gereken yapılıyor." dedi.
Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.