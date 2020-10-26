Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan M.K., yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan M.K. (50), rahatsızlanması üzerine Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

Yapılan tahlillerde M.K.'nin sahte içkiden zehirlendiği tespit edildi. M.K., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

M.K.'nin hayatını kaybetmesiyle Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.