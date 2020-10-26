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    Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

    Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan M.K., yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 18:33
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    Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

     

    Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan M.K. (50), rahatsızlanması üzerine Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

    Yapılan tahlillerde M.K.'nin sahte içkiden zehirlendiği tespit edildi. M.K., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    M.K.'nin hayatını kaybetmesiyle Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

    Tekirdağ da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5 e yükseldi #1

     

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