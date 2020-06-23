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    Tekirdağ'da şiddetli sağanak hayatı felç etti

    Ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar su altında kaldı.
    • AA
    • 23.06.2020 - 17:15
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    Tekirdağ'da şiddetli sağanak hayatı felç etti #1

    Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde şiddetli sağanak, hayatı durma noktasına getirdi.

    Aniden bastıran sağanak nedeniyle Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

    ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

    İlçe merkezlerindeki yollarda oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bazı araçların yarıya kadar suya gömüldüğü gözlendi.

    Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ile belediye ekipleri, vidanjör ve iş makineleriyle yollarda çalışma başlattı.

    Saray ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

    Tekirdağ'da yollar su altında kaldı VİDEO

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