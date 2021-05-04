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    Tekirdağ'da tarla süren çiftçiyi 10 yerinden arı soktu

    Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde zeytin bahçesini süren çiftçiye, bal arıları saldırdı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 00:34
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    Tekirdağ'da tarla süren çiftçiyi 10 yerinden arı soktu

    Akşam saatlerinde Şarköy ilçesi Kirazlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, zeytin bahçesini süren Hüseyin Durmuş’a bir anda etrafını saran bal arıları saldırdı.

    112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

    Neye uğradığını şaşıran çiftçi, can havliyle arılardan kaçmaya çalıştı. 10 yerinden arı sokan ve canı yanan çiftçi, 112’yi arayıp yardım istedi. Çiftçi Hüseyin Durmuş, olay yerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durmuş’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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