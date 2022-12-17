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    Tekirdağ'da yakalanan korsan sürücüye 9 bin lira ceza

    Tekirdağ Çorlu'da bekçiler tarafından yakalanan korsan sürücüye 9 bin 100 lira para cezası kesilirken, otomobili de 2 ay trafikten men edildi.
    • 17.12.2022 - 22:22
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    Tekirdağ'da yakalanan korsan sürücüye 9 bin lira ceza

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri, yasaklara uymayanlara taviz vermiyor.

    Gece saatlerinde devriye gezen Gece Kartalları, sarı renkli bir otomobili Cumhuriyet Meydanı'nda durdurdu.

    Otomobile binen iki kişinin ücret aldığını söylemesi üzerine sürücünün, korsan yolcu taşımacılığı yaptığı ortaya çıktı. İki yolcu, taksi sanıp çağırdıkları araçla para verip Tekirdağ yolunda bir mekana gitmek istediklerini söyledi.

    9 bin 100 lira para ceza kesildi

    Olay yerine gelen trafik polisi, korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle sürücü M.A.’ya 9 bin 100 lira para cezası kesti.

    İHA'nın haberine göre, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına konulan araç 2 ay trafikten men edildi.

    "Ben sizden para mı aldım, pes"

    Öte yandan sürücü M.A., aracına bindirdiği iki kişiye dönüp bakarak, “Ben sizden para mı aldım? Pes yani” diyerek sitem etti.

    Tekirdağ da yakalanan korsan sürücüye 9 bin lira ceza #1

    Tekirdağ da yakalanan korsan sürücüye 9 bin lira ceza #2

    Tekirdağ da yakalanan korsan sürücüye 9 bin lira ceza #3


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