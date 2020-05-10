Tekirdağ'da yaşlı kadın sokağa çıkmadı

Koronavirüs nedeniyle çocuklarını dahi yanına almayan 75 yaşındaki yaşlı kadın, “Kendimiz hastalansak bir şey değil ama gençlere bulaştırırız." dedi.

İçişleri Bakanlığınca koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününden beri evden dışarı adımını atamayan 75 yaşındaki Fatma Aydın, hastalığı bulaştırmaktan veya kapmaktan endişe ettiğini söyledi.

EVİNE BİLE KİMSEYİ ALMIYOR

4 saatlik sokağa çıkma hakkını kullanmayacağını dile getiren yaşlı kadın, koronavirüsün baş gösterdiği ilk günlerden beri evinin içerisinde bulunduğu alana dahi kimseyi almadığını ifade etti.

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"VİRÜS NE ZAMAN BİTERSE O ZAMAN ÇIKACAĞIM"

Fatma Aydın, evinin penceresinden gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sıkıldık ama ne yapalım. İyice virüs biterse, devlet ne zaman izin verirse çıkacağım. Kendimiz hastalansak bir şey değil ama gençlere bulaştırırız. Onun için bir kız yanıma giriyor. Başka kimseyi yanıma sokmuyorum. Hep evin içinde, kendi kendime oturuyorum. Çok sıkıldım, hiçbir şey yapamıyorum. Çıkmayı düşünmüyorum, bakarsın yolda birine denk gelirim. Olası bir hastalığı insanlara bulaştırmak ve kapmaktan korkuyorum.” dedi.