Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Tekirdağ’da yolun ortasındaki dev boruya çarpan araç kanala düştü

    Tekirdağ'da yolun ortasındaki dev boruya çarparak kanala düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 01:00
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 01:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’da yolun ortasındaki dev boruya çarpan araç kanala düştü

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi ile Barbaros Mahallesi arasında, Altınova’dan Barbaros istikametine doğru seyir halinde bulunan C.E. (48) idaresindeki 59 DN 187 plakalı hafif ticari araç, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin bölgedeki altyapı çalışmaları için yolun ortasında dikili vaziyette bıraktığı boruya çarparak, borunun altında kazılı kanala düştü.

    UYARI LEVHALARI EKSİKTİ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

    Uyarı levhalarının eksik olduğu yolun ortasındaki altyapı çalışmaları alanındaki boru ile kanal arasında sıkışan aracın sürücüsü C.E. ağır yaralandı. Korkunç kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Tekirdağ’da yolun ortasındaki dev boruya çarpan araç kanala düştü-Video

    Tekirdağ’da yolun ortasındaki dev boruya çarpan araç kanala düştü #1

    ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

    Bölgeye gelen ekiplerin çalışması ile araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın etkisi ile hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yolun ortasına ok gibi dikilen dev boru ve kanalın etkisiyle kazaya karışan araç ise hurdaya döndü. Daha sonra aracın olduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ’da yolun ortasındaki dev boruya çarpan araç kanala düştü #2

    Tekirdağ’da yolun ortasındaki dev boruya çarpan araç kanala düştü #3

    Tekirdağ’da yolun ortasındaki dev boruya çarpan araç kanala düştü #4

    Tekirdağ’da yolun ortasındaki dev boruya çarpan araç kanala düştü #5

    Tekirdağ’da yolun ortasındaki dev boruya çarpan araç kanala düştü #6

    Tekirdağ’da yolun ortasındaki dev boruya çarpan araç kanala düştü #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir