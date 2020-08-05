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    Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı

    Marmara Ereğlisi’nde belediye ekipleri, bayram sonrası yaklaşık 500 ton çöp topladı. 500 bin kişiyi ağırladıklarını söyleyen Başkan Hikmet Ata, “Çocuk bezlerini kuma gömmesinler.” dedi.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 08:42
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    Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı

    Marmara Denizi'ne kıyısı olan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi sahilleri, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı.

    İlçeye gelenler, gün boyu sahillere akın ederek, girdikleri denizde serinledi.

    Tatilcilerin dönmesinin ardından Marmara Ereğlisi Belediyesi ekipleri, sahil boyunda geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Ekipler, tatilcilerin bıraktığı yaklaşık 500 ton çöpü topladı.

    Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı #1

    BAYRAMDA 500 BİN KİŞİ OLDU

    Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçe nüfusunun 26 bin 200 olduğunu, yaz aylarında zaman zaman 300 bine çıktığını ancak bayram tatilinde bu sayının yaklaşık 500 bin olduğunu söyledi.

    İlçede 1270 kişilik personelle hizmet verdiklerini belirten Ata, şöyle konuştu:

    Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı #2

    “Bu personelimizle yaz aylarında 300 bin kişiye hizmet verme çabasındayız. Cumartesi, pazar çalışıyoruz bazen geceleri de çalışıyoruz. Günlük 350 ile 400 ton çöp. Her gün topladığımız miktar. Kumsalda şişeleri kırmasınlar, çöplerini çöp konteynerlerine atsınlar. Çöplerini konteynerlere atmasalar bile en azından kırmadan bir yere bıraksınlar, biz toplayacağız onları.

    Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı #3

    “ÇOCUK BEZLERİNİ KUMA GÖMMESİNLER”

    Çocuk bezlerini kuma gömmesinler, etrafı kirletmesinler; buyursunlar, gelsinler başımızın üstünde yerleri var. Sıkıntılı durum çıkmasın. Denize girenler çok açılmasınlar, denize girip boğulan kardeşlerimiz var. Bizi, personelimizi, zabıtamızı, jandarmamızı, cankurtaranlarımızı dinlesinler. Biz bunları kendilerinden rica ediyoruz. Bizim 34 kilometre sahil şeridimizin var.”

    Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı #4

    İL GENELİNDE 1 MİLYON KİŞİ AĞIRLANDI

    Öte yandan Tekirdağ'ı Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği ve ekiplerin sahil boyunda 850 ton çöp toplandığı belirtildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Korumu Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahil bandının bulunduğu bölgelerde temizlik yaparak tatilcilerin bıraktığı çöpleri topladı.

    Tekirdağ'ın tatil beldesinde 500 ton çöp toplandı #5

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