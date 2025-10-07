Telefonunuzu daha hızlı şarj etmenin sırrı: Bir tuşa basmanız yetiyor

En kritik anlarda telefonunuzun pilinin bitmesi kaçınılmaz görünüyor.

Önemli bir işiniz varken “Piliniz azalıyor” uyarısıyla karşılaşmak neredeyse rutin hale geldi.

Ancak basit bir yöntemle cep telefonlarının şarj dolum süresini hızlandırabilirsiniz.

Bu yöntem, özellikle acil durumlarda ve zaman kısıtlaması olan kullanıcılar için hayat kurtarıcı olabiliyor.

HIZLI ŞARJIN SIRRI: UÇAK MODU

Uzmanlar, telefonun daha hızlı şarj olmasının temel nedeninin gereksiz enerji tüketiminden kurtulmak olduğunu söylüyor.

Uçuş modunu etkinleştirdiğinizde, telefon hücresel ağları kullanmaz, veri indirmez ve arka planda çalışan uygulamalar enerjinizi tüketmez. Ayrıca ekranı açmadan cihazı yalnız bırakmak, pilin daha verimli dolmasını sağlar.

Uçak modu ile normal şarj arasındaki fark ilk bakışta büyük görünmeyebilir, ancak kritik anlarda %5 ila %10 daha fazla pil kazanmak hayat kurtarıcı olabilir.

Ek olarak, uzmanlar evdeki şarj cihazları ve kabloların da şarj hızını etkilediğini vurguluyor. Bazı cihazlar ve kablolar diğerlerine göre daha hızlı şarj sağlar.