TEM'de Tofaş kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 1 yaralı

İHA

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde saat 18.45 sıralarında Çaydurt mevkiinde, İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 41 AGF 939 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil savrularak taklalar attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan E.D. ve A.K olay yerinde yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

M.B., sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı.

M.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada ölenlerin cenazeleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Kazada yaralanan M.B. de, tedavi altına alındığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.