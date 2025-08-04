Temmuz ayı enflasyon oranı bugün belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor.

Ancak ayın 3'ünün hafta sonuna denk gelmesi halinde enflasyon rakamları ilk pazartesi günü duyuruluyor. Bu kapsamda; Temmuz ayı enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak.

TÜİK'in açıklayacağı veriler maaş zamları, kira artış oranları ve ekonomik beklentiler açısından önem arz ediyor.

AA FİNANS TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

MERKEZ BANKASI 2025 TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,86 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,56'dan yüzde 23,39'a inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,35'ten 17,08'e geriledi.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,58 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 50,21 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,34 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,67’sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 39,34’ünün beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 32,79’unun beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2025 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,91 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 25,00 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 39,79 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,76‘sının beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 29,41‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 41,18‘inin beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.