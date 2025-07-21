Tercih yapacaklar dikkat: İşte Türkiye’de en çok kazandıran meslekler 2025

Finansal olarak güvenli ve konforlu bir yaşam sürmek, birçok kişinin ortak hedefi.

Özellikle üniversite hayali kuran gençler için bu hedef, doğru meslek seçimiyle daha ulaşılabilir hale geliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler ve aileleri "hangi meslek daha çok kazandırır?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Boğaziçi Enstitüsü, Türkiye’de en yüksek maaşları sunan meslek grupları ve bu mesleklerin ortalama gelir düzeylerinin yer aldığı bir rapor yayımladı.

İşte rapora göre 2025 yılında Türkiye'de en çok kazandıran meslekler:

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEKLER 2025

1. Noterlik – 456.000 TL

2. Pilotluk – 350.000 TL

3. Yazılım Mühendisliği – 348.000 TL

4. Sigorta Uzmanlığı – 270.000 TL

5. Avukatlık – 264.000 TL

6. Eczacılık – 242.000 TL

7. Doktorluk – 228.000 TL

8. Mali Müşavirlik – 216.000 TL

9. Petrol Mühendisliği – 204.000 TL

10. Yönetim Danışmanlığı – 192.000 TL