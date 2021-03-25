Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan metal başlıkla korundukları ortaya çıktı

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla metal başlık kullandıkları tespit edildi.

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

METAL BAŞLIK KULLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

‘Eren- 4’ Operasyonu kapsamında ele geçirilen malzemeler içerisinde PKK'lı teröristlerin İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla metal başlık kullandıkları da ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Muş Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbari çalışmaları sonucunda, Muş merkez Kayalısu köyü Koopezer tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde 23 Mart 2021 tarihinde Eren- 4 Operasyonu icra edildiği bildirildi. Operasyonda, 1 sığınak ve 1 depo içerisinde; 27 fişek, 1 mayın, 1 6 voltluk akü, 1 İHA ve SİHA’dan korunma amaçlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

İMHA EDİLDİ

Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.