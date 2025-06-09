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AA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı oyuncuları ile birlikte, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a ABD'de ziyarette bulundu.

MİLLİ TAKIM HEYETİNDEN AZİZ SANCAR’A ANLAMLI ZİYARET

TFF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre Chapel Hill'deki Sancar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Hacısomanoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile A Milli Futbol Takımı oyuncuları Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci de yer aldı.

Ay-yıldızlı heyet, Aziz Sancar ile Sancar Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan'dan kültür merkezi hakkında bilgi aldı.

AZİZ SANCAR’A MİLLİ FORMA HEDİYESİ

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Sancar'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması, takım kaptanlarından Çağlar Söyüncü'nün tüm futbolcular tarafından imzalanan forması ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Sancar da memnuniyetini ifade ederek heyettekilere hayat hikayesini anlatan imzalı kitaplar verdi.

Ayrıca Hacıosmanoğlu, Merih Demiral ve Aziz Sancar 'bozkurt işareti' yaparak kameraya poz verdi.

Meksika ile oynanacak maçta takıma başarılar dileyen Sancar, karşılaşmayı TFF'nin davetiyle stadyumda izleyeceğini belirtti.