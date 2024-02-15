THY'den Uçuş Korkusunu Yenme Programı Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi tarafından uçuş fobisi olan kişilere yönelik düzenlenen "Uçuş Korkusunu Yenme Programı"nın yeni dönem kayıtları başladı.

AA & Ensonhaber

Uçuş fobisini yenmek için THY tarafılan başlatılan "Uçuş Korkusunu Yenme Programı"na yeni dönem kayıtları açıldı.



THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bu yıl program 17-18 Şubat, 2-3 Mart, 11-12 Mayıs, 8-9 Haziran, 27-28 Temmuz, 24-25 Ağustos, 28-29 Eylül, 19-20 Ekim, 23-24 Kasım ve 21-22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

2 gün boyunca havacılık alanında bilgilendiriliyorlar

THY Havacılık Akademisi'nde düzenlenen ve 2 gün süren programa katılanlar, havacılık alanında pilot, teknik eğitmen ve kabin eğitmeni olan uzman kişilerden uçaklarla ilgili pilotaj ve teknik konularda bilgi alıyor.

Ardından programda psikolog eşliğinde katılımcıların uçuş korkuları üzerine değerlendirmeler yapılıyor.

Uçuş korkularını yenmek için simülatörü kullanıyorlar, uçağa biniyorlar

Katılımcılar, uçuş korkularını yenmek için önce kabin simülatörü içerisinde sanal uçuş deneyimi, ardından belirlenen bir yurt içi destinasyonda THY ekibi eşliğinde gidiş-dönüş uçuş gerçekleştiriyor.

Ücret karşılığında düzenlenen programa kayıt yaptırmak isteyenler, THY Havacılık Akademisi'nin internet sitesinden başvuru yapabiliyor.