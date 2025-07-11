Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta güçlü yükseliş ivme kazanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"SANAYİ ÜRETİMİ ENDEKSİ, İHRACATIMIZDA YAŞANAN GÜÇLÜ YÜKSELİŞE PARALEL ŞEKİLDE İVME KAZANIYOR"

Katma değeri yüksek, teknoloji yoğunluklu üretimi merkeze alan büyük ve güçlü Türkiye'nin, alın teriyle yoğrulan emeği ve modern teknolojiyi harmanlayarak sanayi alanında da üreterek gelişmeyi sürdürdüğünü belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınması ve küresel rekabet gücünün artması bakımından hayati bir gösterge olan sanayi üretimi endeksi, ihracatımızda yaşanan güçlü yükselişe paralel şekilde ivme kazanıyor. Mayıs ayı verilerine göre, ihracatımızın lokomotifi konumunda olan sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 4,9, aylık bazda ise yüzde 3,1 oranında artış kaydederek milletimizin azmini ve çalışkanlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ecdadımızdan miras kalan üretme iradesini, yüksek teknolojiyle buluşturarak büyüten ülkemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, üreten ellerin gücünü, teknolojiyi ve girişim ruhunu bir araya getirerek, hem kendi insanına hem de tüm dünyaya değer katmaya, inançla ve kararlılıkla devam etmektedir."