Ticaret Bakanlığı'ndan haksız zam yapan işletmelere inceleme

Ticaret Bakanlığı haksız kazanç sağlamak için çeşitli yöntemler deneyen işletmelere savaş açtı.

Bakanlık, kaldırılan servis ücretini tahsil etmek için menüye zam yapan işletmeyi mercek altına aldı.

"SERVİS ÜCRETİNİ ZAMLA TAHSİL ETMEK İSTEYENLERE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Bakanlık sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık paylaşımında restoran ve kafelerde kaldırılan servis ücretini menüye yansıttığı belirlenen işletme hakkında işlem başlatıldığını belirterek, "Servis ücretini, menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

"KONU EN İNCE AYRINTISINA KADAR TİTİZLİKLE ARAŞTIRILMIŞTIR"

Paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

05.02.2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, "Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam" başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır.

"SERVİS ÜCRETİ KALDIRILINCA, FİYATLARI GÜNCELLEDİKLERİ GÖRÜLDÜ"

Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; 'servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15 bin TL + yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16 bin 800 TL'ye hizmet verirken, şu an çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16 bin 500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini' beyan ettikleri görülmüştür.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞI YAPILDIĞI AŞİKARDIR"

Bu kapsamda, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle, haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren bu işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmış olmasına rağmen, servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığı da aşikardır.

"İLGİLİ ŞİRKETE 1 MİLYON 860 BİN TL PARA CEZASI UYGULANACAKTIR"

Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili şirkete bir milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanacaktır.

"ALKOLLÜ İÇECEK MENÜSÜNDE TL İBARESİNİN BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması sebebiyle 6502 sayılı Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin 9. Maddesi'nin 4. Fıkrası'na aykırılık ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle anılan yönetmeliğin 5.maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık oluştuğu tespit edilmiş ve Bakanlığımızca idari işlem uygulanmıştır.

"KANUNUN AMİR HÜKMÜNÜ BAYPAS ETMEYE ÇALIŞANLARA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"