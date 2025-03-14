TKP'lilerden ODTÜ'de iftar yapan gençlere çirkin tahrik

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Ramazan ayında 14 gün geride kaldı.

Coşku ve huzurlu geçen bu rahmet ayında yer yer çirkin tablolar da yaşanmıyor değil.

ODTÜ'DE İFTAR VE TERAVİH HEDEF ALINDI

Bunlardan biri de Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yaşandı.

Okul kampüsünde bir araya gelen öğrenciler birlikte iftar yaptı.

Açık alanda yapılan iftardan sonra öğrenciler teravih namazını da birlikte kaldı.

TKP'NİN ÇİRKİN PANKARTI

Bu etkinlik ise Türkiye Komünist Partisi (TKP) Gençlik Örgütü tarafından hedef alındı.

TKP'li grup, öğrencilerin teravih kıldığı alanın yakınındaki bir binaya çirkin bir pankart astı.

İbadet eden öğrencileri hedef alan pankartta "Cihatçı çetelere ODTÜ’de geçit yok" ifadeleri dikkat çekti.