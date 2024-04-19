Tokatlı aile depremden korkunca Mehmetçik çadır kurup yerleştirdi Dün akşam hissedilen depremin ardından hasar nedeniyle evlerine giremeyen ve engelli üç çocuğu bulunan vatandaşın çadırını jandarma komandolar kurdu.

AA

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün yaşanan 5,6 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını tedirgin ediyor.

Bölgede birçok yapı hasar gördü.

Can kaybı yaşanmazken mal kaybında ise hasar tespiti devam ediyor.

Mehmetçik'ten yardım istedi

Zihinsel ve bedensel engelli 3 çocuğu olan Mustafa Demirsoy da deprem nedeniyle evlerine giremiyor.

Bir yakını aracılığıyla, Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığından çadır kurulmasında yardım talebinde bulunan Demirsoy'un yardımına Mehmetçik koştu.

Jandarma yardıma koştu

Bunun üzerine Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, ailenin Fatih Mahallesi'nde yaşadığı eve geldi. Komandolar, yaklaşık 20 dakikada çadırı kurarak aileye teslim etti.

Jandarma personeli, getirdikleri yiyecekleri de aileye verdi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Demirsoy, bedensel ve zihinsel engelli çocukları Harun (34), Saliha (36) ve Erencan (24) ile yaşadığını, çadır kurmasının zor olduğunu söyledi.

Yakınının İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım istediğini anlatan Demirsoy, "Yaklaşık 20 dakikada geldiler. Bu, maddi açıdan ölçülmez. Manevi boyutu çok yüksek. Allah devletimize zeval vermesin. Köylerimizde de hasar var. Sadece ben değilim diye düşündüm. Ekip iyi hazırlanmış. Allah razı olsun. Bu mutluluk tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)