Mattia Ahmet Minguzzi, doğum gününde mezarı başında dualarla anıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, doğum günü olan 23 Nisan’da mezarı başında düzenlenen ziyaretlerle anıldı. Ailesi ve vatandaşlar, genç yaşta hayatını kaybeden Minguzzi için dua etti.

MEZARI BAŞINDA ANMA TÖRENİ

İstanbul’da bulunan mezarı ziyaret eden vatandaşlar, Minguzzi için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehir içi ve şehir dışından gelen çok sayıda kişi anma programına katıldı.

Ziyaret sırasında Minguzzi’nin mezarına çiçekler ve balonlar bırakıldı. Mezar çevresine ayrıca Türk bayrakları asılarak anma alanı oluşturuldu.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Henüz 15 yaşındayken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Minguzzi’nin doğum günü, ailesi ve sevenleri için hüzünlü bir buluşmaya dönüştü.

Anma ziyaretine katılan vatandaşlar, genç yaşta hayatını kaybeden Minguzzi için duydukları üzüntüyü dile getirirken, mezar başında uzun süre dualar edildi.