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    Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı

    Turhal ilçesine bağlı Derbentçi köyünün, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.
    • DHA
    • 14.05.2020 - 21:35
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    Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı

    Tokat'ta Turhal Kaymakamlığı'nda oluşturulan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüslü hasta sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Derbentçi köyü için karantina kararı alındı.

    14 GÜN KARANTİNA UYGULANACAK

    Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronovirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 28'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Derbentçi köyünde 14 Mayıs saat 22.00'den başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

    Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı -1

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