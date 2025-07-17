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Tokat'ta çıkan yangında tonlarca buğday yandı, 7 büyükbaş öldü

Erbaa ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 traktör hasar gördü, 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yandı, 7 büyükbaş öldü.

DHA DHA
17.07.2025 15:52

Tokat'ın Ebaa ilçesi Evyaba Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında Necip Kurtgöz'e ait ahırda yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 TON BUĞDAY VE ARPA YANDI

Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 500 balya saman, 2 ton buğday ve arpa yandı.

7 HAYVAN TELEF OLDU 

1 traktör hasar gördü. 7 büyükbaş hayvan ise öldü.

Yangın sonrası hayvanların sahipleri gözyaşlarına boğuldu.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR 

Evyaba Mahalle Muhtarı Durmuş Er, hayvanların, saman balyalarının, buğdayların ve tarım aletlerinin zarar gördüğünü söyledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

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