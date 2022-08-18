Tokat'ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı

Tokat'ta çocukların kuru otları tutuşturmasıyla çıkan yangın kamelyaya sıçradı.

Tokat'ın 600 Evler Mahallesi'ndeki bir parkta çocukların kuruyan otları tutuşturması sonucu çıkan yangın kamelyaya sıçradı.

Kısa sürede kamelyayı saran yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alevlerin parkın yanındaki eve sıçrama tehlikesi nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

İtfaiye yangını kontrol altına aldı

İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA'nın haberine göre, maddi hasarla atlatılan yangında bazı ağaçlar da zarar gördü.