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    Tokat'ta drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

    Drift yaptığı anları sosyal medyada yayınlayan ve ters yönde giden araç sahibine 7 bin 369 lira ceza uygulandı.
    • DHA
    • 07.06.2020 - 15:08
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    Tokat'ta drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

    Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Asri Mezarlık Kavşağı'nda, 16 E 7023 plakalı araç sürücüsü, kavşak etrafında drift yaparak, o anları sosyal medyada paylaştı.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçti.

    7 BİN LİRA CEZA

    Yapılan çalışma sonucu, sürücüsü öğrenilemeyen araca, drift atma ve ters yönde giderek trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 7 bin 369 lira para cezası uygulandı.

    Tokat'ta drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

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