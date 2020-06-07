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Tokat'ta drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

Tokat'ta drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

Drift yaptığı anları sosyal medyada yayınlayan ve ters yönde giden araç sahibine 7 bin 369 lira ceza uygulandı.