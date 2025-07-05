Tokat’ta otomobil takla attı: 4 yaralı

Saat 19.30’da Tokat- Sivas Karayolu Yatmış mevkisinde, Sivas’tan Tokat istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki 06 DMB 358 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.A. ile otomobilde bulunan S.Ö., K.G. ve B.K.A. sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi.

aralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.