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    Tokat'ta sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu

    Erbaa ilçesinde sulama göletinde boğulan çocukların cesetlerini AFAD çıkardı.
    • AA
    • 03.08.2020 - 18:56
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    Tokat'ta sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu

    Tokat'ın Erbaa ilçesi İverönü köyünde sulama göletine giren Hüseyin Gazi Kökçü (16) ile Fatih Kırık (16) bir süre sonra suda kayboldu.

    Tokat'ta sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu VİDEO

    JANDARMA VE AFAD'A HABER VERİLDİ

    Yanlarında bulunan bir çocuk, köylülere haber verdi. Vatandaşlar ise durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

    Tokat AFAD su altı ekiplerinin 10 dakikalık çalışması sonucu 2 çocuğun cesedi göletten çıkarıldı.

    Cesetler, savcının yaptığı incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

    Tokat'ta sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu #1

    Tokat'ta sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu #2

    Tokat'ta sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu #3

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