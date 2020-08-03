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Erbaa ilçesinde sulama göletinde boğulan çocukların cesetlerini AFAD çıkardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi İverönü köyünde sulama göletine giren Hüseyin Gazi Kökçü (16) ile Fatih Kırık (16) bir süre sonra suda kayboldu.

Tokat'ta sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu VİDEO



JANDARMA VE AFAD'A HABER VERİLDİ

Yanlarında bulunan bir çocuk, köylülere haber verdi. Vatandaşlar ise durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Tokat AFAD su altı ekiplerinin 10 dakikalık çalışması sonucu 2 çocuğun cesedi göletten çıkarıldı.



Cesetler, savcının yaptığı incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.