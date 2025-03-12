Tokat’taki yangında samanlık ve traktör küle döndü

İHA
Tokat’ın Zile ilçesinde gece saatlerinde ilçeye bağlı Alayurt köyünde Tahsin Akın’a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
SAMANLIK VE TRAKTÖR KÜL OLDU
Samanlıktan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Meydana gelen yangında samanlık ve bir traktör kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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