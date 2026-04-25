TOKİ 100 bin konut yedekler ne zaman açıklanacak: TOKİ yedek sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesinde İstanbul için kura çekimi bugün gerçekleşecek.

Kura çekimlerinin ardından asil hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ projelerinde asil listede ismi çıkan vatandaşların öncelikle başvuru şartlarını (gelir sınırı, ikametgah, üzerine kayıtlı konut bulunmaması vb.) taşıyıp taşımadığı titizlikle inceleniyor.

İnceleme sonunda şartlara uymayanlar elenirken, bazı hak sahipleri ise peşinat ödemesi veya kişisel nedenlerle hakkından feragat ediyor.

Bu aşamada boş kalan her bir konut için yedek listesindeki adaylar sırasıyla davet ediliyor.

Peki, yedekler ne zaman açıklanacak? Nasıl sorgulanır?

YEDEK LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul projelerinde yedek listelerin ilan edilmesi, tamamen asil hak sahiplerinin performansına bağlı olarak ilerliyor. Mevzuata göre; asil hak sahiplerine tanınan 15 ila 30 günlük resmi sözleşme süreci sona ermeden yedeklere sıra gelmiyor.

Banka ve İdare kayıtlarının karşılaştırılmasının ardından, ödeme yapmayan veya şartları taşımayanlardan boşalan daireler tespit edilecek.

İstanbul özelinde yedek listesi duyurularının, asil sözleşme dönemini takip eden bir ay içerisinde yapılmasını öngörüyor.

YEDEK SIRASI NASIL SORGULANIR?

Yedek sırada bulunan vatandaşlar hak kaybı yaşamaması için süreci dijital kanallar üzerinden sorgulayabilir.

e-Devlet Kapısı: "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" hizmetleri altındaki "Konut/İşyeri Hak Sahipliği Sorgulama"sekmesinden güncel durumunuzu anlık kontrol edebilirsiniz.

Resmi Web Sitesi: TOKİ’nin internet sayfasındaki "Kura Sonuç Sorgulama" bölümü yedek sıra numaralarını listeliyor.

ALO TOKİ: Bilgi almak isteyen vatandaşlar, kurumun iletişim hattı üzerinden de projeye dair güncel verilere ulaşabiliyor.

SIRA GELMEZSE PARALAR İADE EDİLECEK Mİ?

En çok merak edilen konulardan biri de başvuru bedellerinin akıbeti. TOKİ, konut sahibi olamayan yedek adayların haklarını koruyor. Eğer kontenjanlar asil hak sahipleri tarafından tamamen doldurulursa ve yedek listesindeki sıranız gelmezse; yatırdığınız başvuru bedelleri iade edilecek.