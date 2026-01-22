Abone ol: Google News

TOKİ Amasya kura çekimi başlıyor! İşte saati ve canlı yayın bilgileri…

Amasya'da nefesler tutuldu, binlerce ailenin konut hayali için geri sayım bitti! TOKİ'nin 500 bin sosyal konut hamlesinde sıra Amasya'ya geldi. Bugün Saraydüzü Kışlası'nda çekilecek kuralarla 2 bin 601 hak sahibi netleşecek. Peki, kura çekimi saat kaçta başlayacak? İşte kura çekimi canlı yayın linki ve sonuç sorgulama ekranı...

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 10:27
  • Amasya'da, 2 bin 601 sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün saat 11:00'de noter huzurunda başladı.
  • Çekiliş, canlı yayında izlenebilir ve sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime sunulacak.
  • Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilirler.

Amasya’da binlerce ailenin yıllardır kurduğu ev hayali için bugün tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek olan 2 bin 601 sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek dev kura maratonu resmen başladı.

Noter huzurunda, tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen çekilişle birlikte Amasya merkez ve ilçelerindeki projeler için asil ve yedek isim listeleri tek tek açıklanacak.

Başvuru sahipleri "TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi e-Devlet’e yüklendi mi ve canlı yayın nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor.

İşte Amasya kura çekimine ilişkin detaylar ve canlı yayın linki…

AMASYA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut hamlesinde sıra Amasya’ya geldi.

Toplamda 2 bin 601 konutun teslim edileceği projede kura çekimi, 22 Ocak 2026 Perşembe (Bugün) saat 11:00’de noter huzurunda gerçekleşecek.

TOKİ Amasya kura çekimi canlı izle

KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Çekilişin ardından oluşacak asil ve yedek hak sahipleri listesi, kura maratonu tamamlandıktan kısa bir süre sonra e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından kendilerine konut çıkıp çıkmadığını anında öğrenebilecek.

