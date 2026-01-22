TOKİ Amasya kura çekimi başlıyor! İşte saati ve canlı yayın bilgileri…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya’da binlerce ailenin yıllardır kurduğu ev hayali için bugün tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek olan 2 bin 601 sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek dev kura maratonu resmen başladı.

Noter huzurunda, tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen çekilişle birlikte Amasya merkez ve ilçelerindeki projeler için asil ve yedek isim listeleri tek tek açıklanacak.

Başvuru sahipleri "TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi e-Devlet’e yüklendi mi ve canlı yayın nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor.

İşte Amasya kura çekimine ilişkin detaylar ve canlı yayın linki…

AMASYA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut hamlesinde sıra Amasya’ya geldi.

Toplamda 2 bin 601 konutun teslim edileceği projede kura çekimi, 22 Ocak 2026 Perşembe (Bugün) saat 11:00’de noter huzurunda gerçekleşecek.

TOKİ Amasya kura çekimi canlı izle

KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Çekilişin ardından oluşacak asil ve yedek hak sahipleri listesi, kura maratonu tamamlandıktan kısa bir süre sonra e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak "TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından kendilerine konut çıkıp çıkmadığını anında öğrenebilecek.