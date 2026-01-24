TOKİ Aydın kura çekilişi CANLI YAYIN: 24 Ocak Cumartesi isim listesi sorgulama ekranı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen projede sıra Aydın’a geldi.

24 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile Aydın genelinde inşa edilecek toplam 6 bin 973 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle, hak sahipleri canlı yayında açıklanacak.

Peki, Aydın TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? Nereden izlenir?

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ’nin Aydın’daki konut projesi için düzenleyeceği kura çekimi takvimi netleşti.

Buna göre, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak.

Noter gözetiminde yapılacak çekiliş, Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek ve kura süreci TOKİ’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

TOKİ AYDIN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler kamuoyuyla paylaşılacak.

Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlara TOKİ’nin resmî internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabilecek.

T.C. kimlik numarasıyla yapılacak sorgulama sayesinde adaylar, hak sahipliği durumlarını kolayca öğrenebilecek.

