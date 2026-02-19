TOKİ Diyarbakır kura çekilişi saat kaçta? 2026 Diyarbakır TOKİ kurası canlı izle

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Diyarbakır etabında geri sayım sona erdi.

Toplam 12 bin 165 konut için yapılacak kura çekimiyle birlikte kent merkezi ve ilçelerde ev sahibi olmaya hak kazanacak isimler netleşecek.

Büyük ilgi gören proje kapsamında başvuru yapan binlerce vatandaş, “TOKİ Diyarbakır kura çekilişi ne zaman başlayacak?” ve “Canlı yayın nereden izlenecek?” sorularına yanıt arıyor.

İşte Diyarbakır TOKİ kura çekimine ilişkin detaylar…

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından düzenlenen kura programı, bugün Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Saat 11.00’de başlayacak çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği listeleri kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Ayrıca sonuçlar e-Devlet kapısı üzerinden de erişime açılacak. Başvuru yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak asil ya da yedek hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.