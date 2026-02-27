TOKİ Edirne kura çekimi CANLI İZLE 2026: Edirne kura çekimi kaçta, nerede yapılacak?

“500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında kura çekilişi devam ediyor.

Birçok ilde hak sahipleri belli olurken, gözler bu kez Edirne’ye çevrildi.

TOKİ tarafından inşa edilecek 2 bin 530 konut için hak sahiplerini belirleyecek çekiliş öncesi tarih, saat ve yer bilgileri vatandaşların gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Peki, 2026 TOKİ Edirne kura çekimi hangi gün, saat kaçta ve nerede gerçekleştirilecek?

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından kent genelinde inşa edilecek 2 bin 530 adet 1+1 ve 2+1 daire için hak sahipleri, 27 Şubat Cuma günü yapılacak kura çekimiyle netleşecek.

Çekiliş, saat 11.00’de Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenlenecek organizasyon, fiziki katılım sağlayamayan vatandaşlar için YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE



