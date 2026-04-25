TOKİ İstanbul kura çekilişi CANLI İZLE: İşte kura saati ve canlı yayın bilgileri

İstanbul'da "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek binlerce konut için beklenen gün geldi.

Toplu Konut İdaresi tarafından hayata geçirilen projede hak sahipleri bugün yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nden canlı yayınlanacak çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar, yayın linkleri ve sonuçların açıklanacağı platformlara odaklandı.

İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek olan kura çekilişi bugün saat 14.00’te başlayacak. 3 gün sürecek olan çekilişlerde, hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

Kura çekimi, YouTube resmi hesabından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ’nin kurumsal işleyişine göre, kura sonuçları canlı yayın sırasında anlık olarak listelenmekle birlikte, resmi ve kesinleşmiş isim listeleri çekilişin tamamlanmasının ardından sisteme yükleniyor. Noter onay sürecinin bitmesiyle birlikte, akşam saatlerinde tüm katılımcılar sonuçlara erişebilecek.

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasındaki "Konut/İşyeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından sonucunuzu saniyeler içinde görebilirsiniz.