Kırşehir'de temizlik görevlisi, bulduğu 150 bin TL’lik altını sahibine teslim etti

Kırşehir’in Lise Caddesi’nde temizlik çalışması yapan Yaşar Akdoğan, rutin görevini sürdürdüğü sırada kaldırım kenarında bir kutu fark etti. Kutuyu açtığında içeride altın olduğunu gören Akdoğan, vakit kaybetmeden durumu amirlerine bildirdi.

ALTINLAR ZABITAYA VE POLİSE TESLİM EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, kutuyu zabıta ekipleri aracılığıyla polis merkezine götürdü. Karakolda yapılan incelemede, kutunun içindeki altınların yaklaşık 150 bin TL değerinde olduğu tespit edildi. Altınlar tutanakla muhafaza altına alındı.

DUYARLI DAVRANIŞ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Gösterdiği örnek davranış nedeniyle Yaşar Akdoğan’ın ödüllendirildiği, görevinde yükseltildiği ve ayrıca maddi destek verildiği öğrenildi. Belediye yetkilileri, Akdoğan’ın davranışının tüm personele örnek olması gerektiğini belirtti.

GÖRDÜM VE HEMEN BİLDİRDİM

Yaşar Akdoğan yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

Çalışırken bir kutu içerisinde altın buldum. Hemen görevli çavuşa söyledim, sonra karakola götürdük. Belediye başkanımız ve müdürlerim de beni ödüllendirdi.

Aynı bölgede görev yapan belediye çalışanı Şaban Kaynak ise arkadaşının davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Herkesin yapamayacağı bir şey yaptı” ifadelerini kullandı.