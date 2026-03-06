TOKİ İzmir kurası CANLI İZLE: İzmir 21 bin 20 konut kura sonuç sorgulama ekranı

TOKİ’nin dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı amaçladığı 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor.

Proje kapsamında İzmir’de yapılacak konutlar için başvuru yapan binlerce kişi, hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihine odaklandı.

Kura çekimi sonrası hak sahiplerinin yer aldığı isim listesi kamuoyuyla paylaşılacak.

İzmir’de başvuru yapan vatandaşlar ise kura sürecine ilişkin ayrıntıları merak ediyor.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir’de yapılacak konutlar için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında kent genelinde inşa edilecek 21 bin 20 konutun hak sahipleri noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.

Kura çekimi 6 Mart Cuma günü Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak. İzmir’de başvuru yapan vatandaşlar kura sürecini TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekimi sonrasında TOKİ Hatay kura sonuçları aynı gün içerisinde TOKİ’nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Böylece başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlara internet üzerinden kolayca ulaşabilecek.



