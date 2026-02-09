TOKİ Kütahya kura çekimi saat kaçta? 2026 Kütahya TOKİ kurası CANLI İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ 500 Bin Konut Projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Kütahya’da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar büyük bir heyecanla süreci takip ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre, 9 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte Kütahya’daki 3 bin 592 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.

Noter gözetiminde ve şeffaflık ilkesiyle yapılacak kura çekimi, TOKİ’nin resmi yayın kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Kütahya’da konut sahibi olma hayali kuran binlerce başvuru sahibi, kura saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar…

TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kütahya’da hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, bugün saat 11.00’de Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Programa katılamayan vatandaşlar ise süreci TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek.

TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlara iki farklı resmi kanal üzerinden kolaylıkla ulaşabilecek.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar, TOKİ’nin resmî internet sitesi olan toki.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Ayrıca e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) aracılığıyla da T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabilecek.