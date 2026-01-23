TOKİ Sivas kura çekimi CANLI İZLE: 2026 Sivas TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan Sivas ile devam ediyor.

TOKİ tarafından yürütülen projede asil ve yedek hak sahiplerinin belirleneceği Sivas TOKİ kura çekilişi, tamamen şeffaf bir ortamda ve noter denetiminde gerçekleştiriliyor.

Başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimine ilişkin detayları merak ediyor.

Peki, TOKİ Sivas kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Sivas hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi bugün saat 14.00 itibarıyla kapılarını açıyor. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş, bölge halkının katılımına açık olacak. Kura çekimi, YouTube üzerinden canlı izlenebilecek.

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA

Devlet sistemine (turkiye.gov.tr) giriş yapın. Arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazın. Açılan ekranda, başvuruda bulunduğunuz projeyi seçerek "Asil" veya "Yedek" durumunuzu anında görüntüleyin.

TOKİ’nin kendi internet sitesi olan toki.gov.tr üzerinden de listelere ulaşabilirsiniz:

Sitenin ana sayfasında yer alan "Satış ve Kura" sekmesine tıklayın. "Kura Sonuçları Sorgulama" bölümüne girerek T.C. kimlik numaranızı yazın. Bu ekranda projenin tam isim listesini PDF formatında indirerek tüm kazananları görebilirsiniz.