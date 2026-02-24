TOKİ Uşak kura çekilişi CANLI İZLE: Kura saat kaçta, nerede yapılacak?

TOKİ tarafından Uşak’ta hayata geçirilen sosyal konut projesinde kura süreci için geri sayım başladı.

Başvuru yapan vatandaşlar, kura çekiminin yapılacağı tarih ve saati öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

Kura çekimine katılmaya hak kazanan isim listesi TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Çekiliş noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek.

Peki, TOKİ Uşak kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir?

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından Uşak’ta gerçekleştirilecek sosyal konut kura çekiminin detayları netleşti.

Kura çekilişi, 24 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Noter huzurunda ve şeffaflık esasına göre gerçekleştirilecek çekiliş, aynı zamanda TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise sonuçlar dijital platformlar üzerinden erişime açılacak.

Hak sahipleri, e-Devlet sistemi içinde yer alan “Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” ekranından sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca TOKİ’nin resmi internet sitesi toki.gov.tr üzerinden de T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabilecek.