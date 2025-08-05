Toplu taşımada yeni dönem: Artık daha kısa sürecek!

İstanbul’un kronikleşen trafik sorunu için dikkat çeken bir çözüm gündeme adeta bomba gibi düştü.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, şehir genelinde “otobüs öncelikli yol” uygulamasının planlandığını ve bu sistemin kapsamlı analizlerin ardından megakentin tamamında uygulanabileceğini açıkladı.

Yoğun trafik saatlerinde özel araçlar arasında sıkışıp kalan otobüslerin hızını artırmayı hedefleyen proje, toplu taşımanın cazibesini artırmayı ve özel araç kullanımını azaltmayı amaçlıyor.

Ilıcalı’ya göre bu uygulama hayata geçirildiğinde, hem trafik akışı rahatlayacak, hem de toplu ulaşımda zaman tasarrufu sağlanacak.

120 KİLOMETRELİK GÜZERGAH

Megakent İstanbul'da trafik her geçen gün artarken, vatandaşların toplu ulaşımı kullanma oranlarını artırmak üzere yeni bir proje hazırlandı.

Kentte toplu ulaşımı hızlandıracak 120 kilometrelik otobüs öncelikli yol güzergahı planlandı. İlk aşamada 80 kilometrelik bölüm belirlendi ve pilot uygulamanın bu yıl başlaması hedefleniyor.

Projenin, iyi bir analiz ve denetim sistemiyle İstanbul’un birçok arterinde uygulanabileceğini söyleyen Ilıcalı, “İki veya üç şeritli yolların olduğu her noktada bu sistem kurulabilir. Yeter ki planlama doğru yapılsın ve ihlaller EDS ile kontrol altına alınsın” değerlendirmesinde bulundu.