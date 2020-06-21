Toroslar'ın karı, serinlik kaynağı oldu

Antalya ve Muğla taraflarında serinlemek isteyen vatandaşlar, Toroslar'dan kar taşımaya başladı.

Antalya'nın Kaş ilçesiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasında kalan, Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın eteklerinde bulunan Evyaka Yaylası'na giden yoldaki karlar, geçim kaynağı oluyor.

KARI OMUZLARINDA TAŞIYORLAR

Araçlarıyla yaylaya gelenler, önce karın üstünü temizliyor. Ağaç testere motoru veya el testeresi ile önce dikdörtgen prizması şeklinde karın etrafı kesilip, ardından kar kütlesinin altı oyularak, alınıyor.

Yaklaşık 60- 70 kiloluk kar kütlesi çıkarıldıktan sonra beyaz çuvallara yerleştirilip, omuzlarda taşınarak, araçların bagajına konuluyor.

SERİNLEMEK İÇİN KULLANIYORLAR

Araçlarla sahil bölgelerine götürülen kar kütleleri, kimi zaman hediye ediliyor.

Ayrıca bu karlar, içine çeşitli meyve aromaları karıştırılarak, hazırlanan soğuk içecek olan 'karlama' yapımında da kullanılıyor. 'Karlama' özelikle sıcak günlerde pazarlarda esnaf ve vatandaşa satılıyor.