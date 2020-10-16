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    Trabzon Havalimanı, belirli saatlerde uçuşa kapatılacak

    Havalimanı pistindeki çalışmalar 20 Ekim'de başlayacak. Çalışmalar kapsamında pistin aydınlatma sistemleri yenilenecek.
    • DHA
    • 16.10.2020 - 14:55
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 14:55
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    Trabzon Havalimanı, belirli saatlerde uçuşa kapatılacak

    Hava trafiği yönünden Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı bakıma alınacak.

    Havalimanı, pistteki aydınlatma çalışmaları nedeniyle 20 Ekim'den itibaren 08.00 ile 18.00 saatlerinde uçuşa kapatılacak.

    AYDINLATMA SİSTEMLERİ YENİLENECEK

    Aralık ayının sonunda bitmesi beklenen çalışmalarla pistteki aydınlatma sistemi, kabloları ve uçakları yanaştıran bütün aydınlatma sistemleri yenilecek.

    Trabzon Havalimanı, belirli saatlerde uçuşa kapatılacak #1

    Trabzon Havalimanı, belirli saatlerde uçuşa kapatılacak #2

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