Trabzon'da şehit düşen askerlere 1 asır sonra vefa

Trabzon’un Maçka ilçesinde, 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı ordusu ile Rus birlikleri arasında gerçekleşen Çataltepe Muharebesi’nde şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak amacıyla başlatılan Çataltepe Şehitliği düzenleme çalışmaları devam ediyor.

MAHALLELİ GÖNÜLLÜ KATKI SAĞLIYOR

Ulaşımı güç olan bölgede yürütülen çalışmalar sırasında mahalle sakinleri, çevre düzenleme ve bakım işlerine gönüllü olarak destek veriyor. Şehitliğin su ihtiyacı taşıma suyla, elektrik ihtiyacı ise jeneratörlerle karşılanıyor.

TARİHİ MUHAREBE VE ŞEHİTLER

17 Temmuz 1916 tarihinde yaşanan Çataltepe Muharebesi’nde 10. Tümen’e bağlı 28. Piyade Alayı, 3. Tümen’e bağlı 8. Piyade Alayı, Karakapan ve Mecit Müfrezeleri ile 101. ve 77. Alaylar görev aldı. Rus birliklerinin yoğun top ve tüfek ateşi altında geçen çatışmada çok sayıda asker şehit düştü. 28. Alay tarihçesinde 70 şehit ve 60 yaralı kaydı bulunurken, yerel kaynaklar bölgede yaklaşık 400 askerin defnedildiğini aktarıyor.

ŞEHİTLİK DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Çataltepe Şehitliği’nde yürütülen çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi, temizlik, bakım, şehit mezarlarının yapımı, su ve elektrik temini, tabela ve tel örgü ile cami ve müştemilatı için girişimlerde bulunuluyor.

DERNEK BAŞKANINDAN BİLGİLENDİRME

Maçka Galyan Çataltepe Şehitliği Derneği Başkanı Ali Himmet İskenderoğlu, derneğin 2021 yılında kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

Şehitlerin unutulmaması ve şehitliğe gereken değerin verilmesi amaçlandı.

Yol sorunlarının çözümü için Büyükşehir ve Maçka Belediyesi destek sağladı; stabilize yol çalışmaları yüzde 70 tamamlandı.

Şehit mezarları için İçişleri Bakanlığı’na sunulan proje onaylandı ve 572 bin TL destek sağlandı.

Şehitliğin çevresi için tel örgü ve yön tabelaları konuldu.

Su, elektrik, cami ve müştemilat çalışmaları için destek ve girişimler devam ediyor.

YILLIK ANMA PROGRAMI

Şehitlikte her yıl Temmuz ayının 15’inden sonraki Cuma günü anma programı düzenleniyor. Program, Büyükşehir Belediyesi, Maçka Kaymakamlığı, Maçka Belediyesi ve Maçka Müftülüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

İskenderoğlu, şehitliğe destek veren devlet yetkilileri, belediyeler, dernek yönetimi, üyeleri, halk ve hayırseverlere teşekkür ederek çalışmaların şehitlerin hatırasına uygun şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.