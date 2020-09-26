Trabzonda babasını kaybeden bir şahıs, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru arayarak şehri terk etmesini, aksi halde kendisini öldüreceğini söyledi.

Trabzonda'da bir şahıs babasını kaybetti.

Şahıs babasının ölümünden ise şehirde görev yapan aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu sorumlu tuttu ve telefondan ölüm tehditleri yağdırdı.

Telefonda ölümle tehdit edilen doktor ise konuşmayı kaydedip sosyal medyada paylaşarak yardım istedi.

Trabzon'da babası ölen şahıs doktoru tehdit etti VİDEO

"TRABZON'U TERK ET YOKSA KATİL OLURUM"

Söz konusu paylaşımda, şahıs doktoru "Def ol git Trabzondan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Sana mertlik yapıyorum. Çocuklarını yetim bırakmak istemiyorum. Şehri terk et yoksa katil edersin beni" ifadeleriyle tehdit ediyor.