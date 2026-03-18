Trabzon'da cezaevinde hükümlüler hafız oldu

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Din Eğitimi ve Manevi Rehberlik Hizmetleri kapsamında başlatılan hafızlık eğitimi tamamlandı. Cezaevi Vaizi Veysel Semiz’in öncülüğünde başlayan programı başarıyla tamamlayan M.K.T. ve M.H.B., Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hafızlık Tespit Sınavı’nı geçerek icazet almaya hak kazandı.

HAFIZLIK İCAZET TÖRENİ VE İFTAR PROGRAMI

Hafızlık icazet töreni kapsamında hükümlüler için iftar programı da düzenlendi. Törene Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Uysal, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya, Adalet Bakanlığı kontrolörleri, cezaevi yetkilileri ve çok sayıda hükümlü katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, cezaevinde yürütülen din eğitimi çalışmaları hakkında bilgilendirici sunum yapıldı.

"KUR'AN, İNSANIN AHLAKINI GÜZELLEŞTİRİR"

Trabzon İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya, ceza infaz kurumlarında manevi rehberlik çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Kur’an insanın ahlakını güzelleştirir, kalbini nurlandırır. Kur’an’a gönül veren hükümlülerin başarısını kutluyorum” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ise din eğitiminin hükümlüleri topluma kazandırmada ciddi etkisi olduğunu belirterek, hafızlık eğitimine katılımların artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Başsavcı Çelik ve İl Müftü Yardımcısı Kaya, hafızlık sınavını başarıyla tamamlayan M.K.T. ve M.H.B.’ye belgelerini ve ödüllerini takdim etti. Program, yapılan dua ile sona erdi.