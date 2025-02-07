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Trabzon'da fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle site bahçesine uçtu

Trabzon'da fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle site bahçesine uçtu Trabzon'da fren yerine gaza basan T.Ş.'nin otomobili, sitenin bahçesine düştü. Kazada sürücü T.Ş. ile oğlu yaralandı.