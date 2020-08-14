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Trabzon'da heyelan: 1 ölü

Trabzon'da heyelan: 1 ölü

Of ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu, Ballıca Mahallesi’nde mahsur kalanlar kurtarılırken Sugeldi Mahallesi'nde 1 kişi yaşamını yitirdi.