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    Trabzon'da heyelan: 1 ölü

    Of ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu, Ballıca Mahallesi’nde mahsur kalanlar kurtarılırken Sugeldi Mahallesi'nde 1 kişi yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 19:16
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    Trabzon'da heyelan: 1 ölü

    Trabzon’un Of ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

    Yağış nedeniyle ilçenin bazı köylerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü.

    Bazı köy yollar ise ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

    Trabzon da heyelan: 1 ölü #1

    3 KİŞİ KURTARILDI

    Ekipler, yamaçtan koparak yola kayan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Sel ve heyelanlarda Of ilçesi Ballıca Mahallesi’nde mahsur kalan 3 kişi, kısa sürede kurtarıldı.

    Trabzon da heyelan: 1 ölü #2

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Sugeldi Mahallesi'nde ise,  aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti.


    Trabzon da heyelan: 1 ölü #3

    Trabzon da heyelan: 1 ölü #4

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