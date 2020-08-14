Trabzon'da heyelan: 1 ölü
Of ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu, Ballıca Mahallesi’nde mahsur kalanlar kurtarılırken Sugeldi Mahallesi'nde 1 kişi yaşamını yitirdi.
- DHA
- 14.08.2020 - 19:16
Trabzon’un Of ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle ilçenin bazı köylerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü.
Bazı köy yollar ise ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ KURTARILDI
Ekipler, yamaçtan koparak yola kayan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Sel ve heyelanlarda Of ilçesi Ballıca Mahallesi’nde mahsur kalan 3 kişi, kısa sürede kurtarıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sugeldi Mahallesi'nde ise, aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti.