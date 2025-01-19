İHA
Trabzon’da Arsin ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi'nde kuvvetli sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.
MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Yamaçtan kopan toprak kütleleri dere kenarına kadar sürüklenerek mahalle yolunu ulaşıma kapattı.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.
Can kaybı ve yaralının olmadığı heyelanın ardından geçici bir süre trafiğe kapanan yolda, ulaşımın alternatif yollardan sağlandığı öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan, heyelan anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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