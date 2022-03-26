Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi civarında henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyonetin üzerine,

yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 ölü - Video



4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde olduğunu ifade eden Beşel, araçtaki 4 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.





KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Rahmi ve Fadime Yüksel ile Mehmet ve Recep Uzuner'in cansız bedenlerini bulundukları yerden çıkarttı.