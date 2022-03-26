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    Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 ölü

    Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 26.03.2022 - 23:25
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    Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 ölü

    Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi civarında henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyonetin üzerine,
    yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

    Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 ölü - Video

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerinde olduğunu ifade eden Beşel, araçtaki 4 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Trabzon da kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 ölü #1

    KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

     

    İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Rahmi ve Fadime Yüksel ile Mehmet ve Recep Uzuner'in cansız bedenlerini bulundukları yerden çıkarttı.

    Trabzon da kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 ölü #2

    Trabzon da kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 ölü #3

    Trabzon da kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 ölü #4

    Trabzon da kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 ölü #5

    Trabzon da kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 ölü #6


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