Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 ölü
Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 26.03.2022 - 23:25
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi civarında henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyonetin üzerine,
yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğünü söyledi.
Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düştü: 4 ölü - Video
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde olduğunu ifade eden Beşel, araçtaki 4 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Rahmi ve Fadime Yüksel ile Mehmet ve Recep Uzuner'in cansız bedenlerini bulundukları yerden çıkarttı.