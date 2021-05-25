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    Trabzon'da narkotik ekiplerinden kenevir yetiştirilen eve baskın

    Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir eve baskın düzenleyen ekipler, adeta bir laboratuvar haline dönüştürülen evde gördükleri düzenek ve malzemeler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 17:59
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    Trabzon'da narkotik ekiplerinden kenevir yetiştirilen eve baskın

    Bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timleri, Ortahisar ilçesinde bir eve baskın düzenledi.

    KENEVİR YETİŞTİRMEK İÇİN ODAYI LABORATUVARA DÖNÜŞTÜRDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Baskında bir ruhsatsız silah ile yüksek miktarda kenevir tohumu, kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan ilaçlar ele geçirilirken, evin bir odasının vantilatör, ısıtıcı, havalandırma sistemi, led ışıklandırma ve buhar makinası ile adeta bir laboratuvara dönüştürüldüğünü tespit etti.

    Trabzon'da narkotik ekiplerinden kenevir yetiştirilen eve baskın VİDEO

    Trabzon da narkotik ekiplerinden kenevir yetiştirilen eve baskın #1

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kenevir yetiştirmek için oluşturulan doğal ortam için büyük emek harcandığı belirlenirken, olayla ilgili A.A. ve O.Ç. gözaltına alındı.

    Trabzon da narkotik ekiplerinden kenevir yetiştirilen eve baskın #2

    Trabzon da narkotik ekiplerinden kenevir yetiştirilen eve baskın #3

    Trabzon da narkotik ekiplerinden kenevir yetiştirilen eve baskın #4

    Trabzon da narkotik ekiplerinden kenevir yetiştirilen eve baskın #5

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