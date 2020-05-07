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    Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı : 1 ölü

    Direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanan 40 yaşındaki Murat Çolak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 07.05.2020 - 21:15
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    Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı : 1 ölü

    Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çambaşı Mahallesi'nde, Murat Çolak (40) yönetimindeki 34 PB 3276 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 45 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu dışarı çıkardı.

    Yapılan kontrol sonucu sürücü Murat Çolak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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